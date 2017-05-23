«البيئة والزراعة» تبرم عقد دراسة مع جامعة «كاوست» لقياس كمية المياه الجوفية

تواصل – واس:

أبرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، على هامش تدشين شركة المنارة للتطوير بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” بثول تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عقد دراسة مع الجامعة في مجال تقدير وقياس كمية المياه الجوفية المستخدمة للأغراض الزراعية في المملكة.

ومثَّل وزارة البيئة والمياه والزراعة في التوقيع على عقد الدراسة، وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور محمد السعود، فيمَا مَثَّلَ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية نائب الرئيس التنفيذي في الجامعة المهندس نظمي النصر.

وينطلق إبرام عقد هذه الدراسة من كون جامعة الملك عبدالله، تنفرد كمؤسسة علمية عالمية، ونسيج من الكفاءات والأفكار والثقافات والشراكات والتعاون الاستراتيجي والمستدام مع المؤسسات الرئيسية في جميع أنحاء العالم، والتزامها بالمساهمة في رفاهية ورخاء المجتمعات من خلال التركيز بشكل خاص على المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للعالم.

وتستقطب جامعة الملك عبدالله المواهب والعقول من المملكة العربية السعودية والعالم خُصُوصَاً الذين لديهم طموح بالغ في القيام بأبحاث ذات تأثير علمي كبير يتجاوز ما حققوه سابقاً من إنجازات تتبنى النهوض بالعلوم والتقنية، وتشجع التعاون بين العلماء والباحثين من مختلف التخصصات والجنسيات والخلفيات الثقافية، حيث تستفيد من هذه الشراكات العالمية؛ لتحقيق التميز ودعم التطلعات والتصدي للتحديات العالمية.

وتستثمر الجامعة مراكز الأبحاث في المشاريع الكبيرة، وتدعم التركيز على الأبحاث الموجهة نحو أهداف معينة لتعالج التحديات الكبيرة، كما أنها تُثري التعليم العالي من خلال تعزيز الطرق الإبداعية لحل المشاكل في بيئة متعددة التخصصات، إِضَافَة لخدمة مراكز الأعمال والمشاريع التعاونية في مختلف المؤسسات والشركات حول العالم.