فتح باب التسجيل بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران

تواصل ـ واس:

أَعْلَنَتْ لجنة القبول والتسجيل والتجنيد المركزية بالقوات الجوية الملكية السعودية، عن بدء التقديم والتسجيل بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران لحملة الثانوية العامة.

وأَوْضَحَتِ اللجنة، أنه يمكن التسجيل والاطلاع على الشروط، وتعبئة طلب الالتحاق على موقع القوات الجوية على الرابط (هنا).

وبَيَّنَتِ اللجنة، أن من شروط القبول بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران، أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالأمن أو الشرف أو الأمانة، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

واشترطت ألا يقل عمره عن ١٧ عَامَاً ولا يزيد على ٢٤ عَامَاً لخريجي الثانوية العامة، وأن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، على أن يتم إرفاق ما يُثبت ذلك عند تقديم الطلب، وألا يقل طول المتقدم عن ١٦٠ سم، وأن يكون غير متزوج، وأن يجتاز الفحص الطبي واختبار القبول بالمعهد، والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية والمفاضلة النهائية.