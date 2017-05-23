أسباب ظهور «البقع البيضاء» بالأظافر.. وطرق علاجها

تواصل – وكالات:

يُعَانِي البعض من مشكلة البقع البيضاء على الأظافر؛ مِمَّا يسبب في تشويه مظهرها، فَضْلاً عن قلق البعض من أن يكون ذلك بسبب مرض معين.

وتصيب البقع البيضاء أظافر اليدين أو القدمين، ويوجد منها 3 أنواع رئيسية حَسْبَ شكلها، وإليك أهم أسباب البقع البيضاء على الأظافر:

الصدمات:

هذا السبب شائع لدى الأطفال؛ لِأنَّ أصابعهم تتعرض لصدمات وجروح خفيفة عديدة أثناء اللعب، وقد تحدث الصدمات للظفر نَتِيجَة قضم الأظافر، أو استخدام طلاء الأظافر وإزالته بشكل متكرِّر، أَوْ ارتداء حذاء غير مناسب.

السموم والأدوية:

تعرُّض اليدين لأية أنواع من السموم مثل الزرنيخ، أو الرصاص، أو أية معادن أخرى يسبب البقع البيضاء على الأظافر، كذلك العلاج الكيماوي، وبعض أنواع المضادات الحيوية التي تقضي على البكتريا.

مشاكل صحية:

مثل نقص الحديد (الأنيميا)، وفشل القلب، والسُّكَّرِيّ، واضطرابات الهضم المزمنة، ونقص الزنك، والأَكْزِيمَا، والفطريات، أو عند إعادة نمو الظفر بأكمله نَتِيجَة خلعه، خلال وقت النمو قد تظهر على الظفر بعض البقع البيضاء.

العلاج:

ظهور بقع بيضاء على الظفر يتطلب فحصاً للدم؛ لمعرفة ما إذا ما كان هناك نقص في الحديد أو الزنك، أو مشاكل مثل السُّكَّرِيّ أو غير ذلك. في حال كان السبب الفطريات ينبغي تناول العلاج الذي يُوصي به الطبيب.

الوقاية:

إذا كان سبب ظهور البقع البيضاء على الأظافر هو الصدمات وكثرة استخدام طلاء الأظافر، أو التعرُّض للسموم اتخذ الإجراءات التي تقلل فترات التعرُّض لهذه الصدمات.

ويساعد قص الأظافر باستمرار على تقليل احتمالات ظهور البقع البيضاء عليها، كذلك يساعد استخدام مرطِّب الأظافر والْبَشَرَة على تقليل احتمالات ظهور البقع البيضاء.