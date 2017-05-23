جامعة «أم القرى» تقبل 11 من أبناء الشهداء في برامج الدراسات العليا

تواصل – واس:

كشف عميد الدراسات العليا بجامعة أم القرى، الدكتور صالح بن عبدالله الفريح، عن قبول 11 طَالِبَاً من أبناء شهداء الواجب في برامج الدراسات العليا خلال العام الجامعي 1438 /1439هـ، لَافِتَاً أن إِجْمَالي المرشحين للقبول من معيدي ومحاضري الجامعات السعودية بلغ 211 طَالِبَاً وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب والطالبات المقبولين في مرحلة الدبلوم العالي 200، وفي مرحلة الماجستير 609 طلاب وطالبات، فيما بلغ طلبة الدكتوراه 206 طلاب وطالبات.

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الذي نظمته عِمَادَة الدراسات العليا، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي، ووكلاء عِمَادَة الدراسات العليا، وذلك بالقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية “المساندة” بالمدينة الجامعية بالعابدية.

واستعرض الدكتور الفريح، إنجازات عِمَادَة الدراسات العليا خلال العام الجامعي 1438/1437هـ مُوَضِّحَاً أنه بلغ إِجْمَالي المعاملات المحالة من العادة أكثر من 18 ألف معاملة، بينما بلغت المعاملات المحالة إلى العِمَادَة أكثر من 21 ألف معاملة، لَافِتَاً أن عِمَادَة الدراسات العليا ساهمت في تقديم عدد من البرامج لطلبة الدراسات العليا تَحْقِيقَاً لرؤية 2030م.

وَأَكَّدَ الفريح، أن العمل جارٍ على استحداث وتحديث مجموعة من برامج الدراسات العليا لسد الثغرة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، والمتمثلة في برامج الماجستير للعلاج الطبيعي والتغذية الاكلينيكية، والكيمياء بالمقررات الدراسية والمشروع البحثي التطبيقية، والكيمياء بالمقررات الدراسية والرسالة، وكذلك برامج الدكتوراه في الكيمياء، وفي السكن وإدارة المنزل، والملابس والنسيج كما تم استحداث برامج للدبلوم العالي في التصميم الداخلي والتصميمات المطبوعة في الإعلان.

وَقَالَ: ‘‘إن طلبة المنح الخارجية الذين تم قبولهم للعام الجامعي 1438/ 1439هـ، بلغوا 123 طَالِبَاً وطالبة من 45 جنسية، مُثَمِّنَاً الدعم الذي تحظى به عِمَادَة الدراسات العليا من قبل معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس، كما ثمن مُتَابَعَة وحرص وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي، مُشِيدَاً بجهود وكلاء ومنسوبي العِمَادَة على العمل الدؤوب الذي يقومون به مما كان له الأثر الإِيجَابي في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلبة.

وثمن مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق، عساس كلمة جهود وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وعِمَادَة الدراسات العليا بالجامعة لخدمة الطلاب والطالبات، مؤكداً أهمية دور العِمَادَة في توفير البيئة الملائمة والأجواء التي تمكن الطلاب والطالبات من مواصلة تعليمهم في برامج الدراسات العليا، مُشِيدَاً في ذات السياق بالخطوات التي قطعتها العِمَادَة والإِنْجَازات التي حققتها في هذا الصدد.

ونوه عساس بالدعم الذي تلقاه جامعة أم القرى في مختلف برامجها العلمية والتعليمية من القيادة الرشيدة – حرسها الله – مما مكنها من أداء دورها والقيام بواجبها تجاه رسالتها التعليمية لأبناء الوطن في جميع المراحل الجامعية، مُتَمَنِّيَاً معاليه التوفيق والسداد للجميع.

وفي ختام الحفل، كرّمَ مدير الجامعة عمداء الكليات، والعمادات المساندة، ووكلاء الكليات للدراسات العليا بالجامعة، كما كرّمَ عميد الدراسات العليا ووكلاء العِمَادَة ومنسوبيها.