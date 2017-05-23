امرأة في الصين تعيش لمدة 12 ساعة بدون نبضات قلب

تواصل – وكالات:

تمكنت امرأة صينية، كانت تُعَانِي من أمراض حادة في القلب، من البقاء على قيد الحياة بصورة إعجازية بدون أَي نبضات قلب لمدة 12 ساعة.

وذكرت “ديلي ميل” البريطانية أن قلب المرأة توقف عن الخفقان في الساعات الأولى من يوم 7 الجاري، بعد عملية صعبة لإنعاشها من الأزمة القلبية التي ألمت بها.

واستخدم الأطباء جهازاً طبياً معقداً يدعى «إيكمو» لإبقاء دمها يجري ومده بالأكسجين أثناء الجراحة، فكان بمثابة رئتين اصطناعيتين.

وكانت المرأة البالغة من العمر 25 عَامَاً تُعَانِي من الدوخان، والغثيان، وضعف العضلات، وسألت الأطباء عما إذا كانت ماتت لفترة وجيزة قبل وصل الجهاز الطبي بها، فطمأنوها بأن كل شيء على ما يرام الآن، وفي نهاية المطاف انتهت الجراحة المعقدة وعادت الفتاة لممارسة حياتها الطبيعية وشُفيت من أزمتها القلبية.