 قبل بيع «آي فون».. لا تنسَ تسجيل خروجك من خدمة «آي كلاود» | صحيفة تواصل الالكترونية

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قبل بيع «آي فون».. لا تنسَ تسجيل خروجك من خدمة «آي كلاود»

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قبل بيع «آي فون».. لا تنسَ تسجيل خروجك من خدمة «آي كلاود»
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 16: A visitor tries out an Apple iPhone 7 on the first day of sales of the new phone at the Berlin Apple store on September 16, 2016 in Berlin, Germany. The new phone comes in two sizes, one with a 4.7 inch display, the other with a 5.5 inch display. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

تواصل ـ وكالات:

دعت بوابة التقنيات “موبايل زيشر.دي” الألمانية، مستخدمي الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل “آي أو إس” تسجيل الخروج من خدمة الحوسبة السحابية “آي كلاود” قبل بيع الجهاز الجوال أو إهدائه إلى الآخرين، وإلا فإن المستخدم الجديد قد لا يتمكن من تسجيل الدخول في خدمة “آي كلاود”، ولن يتمكن من استعمال الهاتف الذكي آي فون أو الجهاز اللوحي آي باد.

ويرجع سبب هذه المشكلة إلى وظيفة Find My iPhone، والتي تساعد المستخدم في تعقب آثار الهاتف الذكي، وتسمح في حالات الطوارئ بحذف البيانات عن بُعد أو حظر استعماله، ومن خلال تسجيل الخروج من خدمة “آي كلاود” فإنه يتم تَعْطِيل وظيفة Find My iPhone.

وفي حالة إرجاع الجهاز الجوال إلى وضع المصنع دون تَعْطِيل خدمة الحوسبة السحابية “آي كلاود”؛ فإن ذلك سيكون مزعجاً للمستخدم، نظراً لأنه لن يتمكن من تشغيل الهاتف الذكي آي فون، أو الجهاز اللوحي آي باد دون بيانات الوصول الخَاصَّة بالمالك السابق.

وفي مثل هذه الحالات يكون هناك طريق واحد لحل المشكلة؛ وذلك من خلال إرجاع الجهاز، والطلب من المستخدم السابق تسجيل الخروج من خدمة الحوسبة السحابية “آي كلاود”؛ نظراً لأنه ليس هناك مستخدم يقوم بِالْكَشْفِ عن بيانات تسجيل الدخول الحساسة عند بيع أجهزة أبل الجوالة.

ويمكن للمستخدم الوصول إلى وظيفة تسجيل الخروج في قائمة “الإعدادات”، حيث يتعين على المستخدم هنا تحديد اسم المستخدم الخاص به، ويظهر زر “تسجيل الخروج” في أسفل القائمة التالية، وفي الإصدارات القديمة من نظام “آي أو إس” يتعين على المستخدم اختيار قائمة “الإعدادات” ثم بند القائمة “آي كلاود”، وبعد ذلك يتم النقر على زر “تسجيل الخروج”.

وبعد تسجيل الخروج ينبغي على المستخدم القيام بحذف كل البيانات الخَاصَّة به على الأجهزة الجوالة المزودة بنظم أبل “آي أو إس”، ويتم ذلك عن طريق القوائم “عام”، ثم “إعادة الضبط”، وبعد ذلك تحديد الخيار “حذف المحتويات والإعدادات”.

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