وزير الإسكان يدشن النظام الالكتروني لتراخيص البيع والتأجير على الخارطة لبرنامج “وافي”

تواصل – واس

دشن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم ، المنصة الإلكترونية لتراخيص البيع والتأجير على الخارطة “وافي”، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة ثقة لخدمات الأعمال المهندس ماجد البواردي وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، وأمين عام برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” محمد بن سعود الغزواني.

وتمكِن البوابة المطورين العقاريين من طلب رخص البيع على الخارطة ورفع جميع الوثائق اللازمة إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة فروع وزارة الإسكان. ويعد برنامج “وافي” من البرامج التي تدعم تحقيق مبادرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث أن النظام الإلكتروني للبرنامج أحد المبادرات المتميزة التي تسعى الوزارة إلى أتمتتها بالكامل.

وأوضح وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل أن إطلاق المنصة الإلكترونية لبرنامج “وافي” سيسهل من تقليص وقت المستفيدين والمطورين العقاريين، كما أنه سيحقق أهداف الوزارة واستراتيجياتها التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 في دعم العرض وتمكين الطلب ورفع نسبة تملّك السكن وتسهيل الحصول عليه بخياراتٍ متنوعة وجودةٍ عالية وسعرٍ مناسب. وأكد الحقيل أن الوزارة تطلق هذه المنصة اليوم من أجل التسهيل على المواطنين، ومتابعة أعمال البيع والتأجير على الخارطة في كافة مناطق المملكة العربية السعودية بكل يسر وكفاءة واقتدار.

وأضاف وزير الإسكان: “اتخاذ الوزارة لهذا الإجراءات جاء عبر رؤية مدروسة وعمل حقيقي من منسوبي برنامج “وافي” لتطوير العمل والاستفادة من ذوي الكفاءة والخبرة من منسوبيها، ما أثمر في زيادة حجم مشروعات البيع والتأجير على الخارطة في المملكة، وتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة”. وذكر الحقيل أن البيع والتأجير على الخارطة مفهوم عالمي حقق نتائج إيجابية في الكثير من دول العالم كما أنه سبيل ناجح يمكن المواطنين من الحصول على سكن مناسب، من خلال ضمانات متعددة تقدمها الوزارة عبر برنامج “وافي”.

وشكر الوزير منسوبو برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” على جهودهم المبذولة في التحول إلى الشكل الإلكتروني وتطوير العمل، كما شكر شريك برنامج “وافي” الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال على حضورهم، مقدما شكره أيضا للإعلاميين الحاضرين على دورهم الفاعل في نقل جهود الوزارة ومبادراتها.

من جانبه بين أمين عام برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” محمد بن سعود الغزواني أن البرنامج يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل التواصل مع المستفيدين (المشترين والمطورين والأطراف المتعاملة مع البرنامج)، والتقليل من الوقت المستهلك في التقدم للحصول على الترخيص، أو الاستفسار عن خدمة معينة.

ولفت “الغزواني ” إلى أن المنصة الإلكترونية تحتوي على مسارات عديدة سيتم تدشينها عبر 3 مراحل أولها الذي تم تدشينه اليوم وهو التقدم بالحصول على طلب ترخيص البيع على الخارطة، والربط مع عدد من الجهات ذات العلاقة كوزارتي العدل والتجارة وهيئتي المحاسبين والمهندسين، مشيرا إلى أن “وافي” يسعى من خلال هذا الربط مع الجهات المختلفة إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات جميع مشاريع البيع والتأجير على الخارطة في المملكة ومتابعة الطلب من خلال بوابة إلكترونية واحدة توفر جهد ووقت المستفيد، إضافة إلى إتاحة دفع الرسوم إلكترونيا من خلال نظام “سداد”.

وبين “الغزواني ” أن المرحلة الثانية من إطلاق المنصة الإلكترونية، إصدار الرخص الأخرى كالتسويق والعرض على الخارطة، علاوة على عرض بيانات المطور العقاري والمستشار الهندسي والمحاسب القانوني الحاصلين على ترخيص من “وافي” ووضع تقييم لهم ولأدائهم في الموقع الرسمي للبرنامج.

وحول الرقابة على المشروعات كشف “الغزواني ” أنه سيتم خلال تدشين المرحلة الثانية من المنصة إضافة نافذة لشكاوى المتعاملين مع المطورين والتحقيق فيها وربط قاعدة البيانات بالمنصة مع هيئة التحقيق والادعاء العام لمتابعة ذلك، وإضافة صيغة إلكترونية للعقد الموحد بين المطور والمستفيدين وإطلاق تطبيق للأجهزة الذكية تتوفر فيه كافة الخدمات التي تقدمها المنصة.

وأضاف أن جميع هذه الخطوات الجادة التي اتخذتها وزارة الإسكان بمتابعة من الوزير ماجد الحقيل، وضعت من أجل إشراك المطورين العقاريين والمختصين في المجال العقاري لبناء عمل متوازن يسهم في تحقيق سوق عقارية تواكب الأسواق العالمية وتحقق التطلعات المرسومة وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتوفر المسكن الملائم للمواطن بأسعار معقولة. ورحب الغزواني باستقبال استفسارات ومقترحات المستفيدين عبر منصات التواصل الخاصة بـ “وافي” على مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف المجاني الموحد أو الموقع الإلكتروني للبرنامج، واصفا المقترحات بالتي تساعد فريق عمل البرنامج على النهوض بالخدمات بما يحقق تطلعات الجميع. وختم الغزواني حديثه بدعوة المستفيدين للدخول على البوابة الإلكترونية https://wafi.housing.saللاطلاع على مميزات النظام الإلكتروني الجديد والتعرف على متطلبات وخطوات التقديم. يذكر أن برنامج “وافي” يعد أحد سبل تملك العقار والذي يتيح للمشترين الحصول على العقار بجودة عالية وتكلفة أقل، كما يسهم بشكل كبير في إنعاش السوق العقاري في المملكة وزيادة الثقة فيه من خلال حماية حقوق كلٌ من المشترين والمطورين العقاريين.