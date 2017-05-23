 البحرين.. الإطاحة بمطلوبين أمنيين بمسقط رأس الشيعي «عيسى القاسم» | صحيفة تواصل الالكترونية

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البحرين.. الإطاحة بمطلوبين أمنيين بمسقط رأس الشيعي «عيسى القاسم»

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البحرين.. الإطاحة بمطلوبين أمنيين بمسقط رأس الشيعي «عيسى القاسم»

تواصل ـ وكالات:

أطاحت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم “الثلاثاء”، بمطلوبين أمنيين؛ لتأمين سلامة المواطنين، بعدما أَعْلَنَتْ، على حسابها بتويتر، بدء عملية أمنية في قرية الدراز، مسقط رأس القيادي الشيعي عيسى قاسم، والذي حُكم عليه بالسجن عاماً، مع إيقاف التنفيذ، بتهم تتعلق بالفساد، وَأَكَّدَتْ أنه تم القبض على عدد من المطلوبين أمنياً، من الذين اتخذوا من قرية الدراز ملاذاً لهم.

وأَوْضَحَتِ الوزارة، أنها بدأت تنفيذ العملية الأمنية بهدف حفظ الأمن والنظام العام، وإزالة المخالفات القانونية التي كانت عائقاً أمام حركة المواطنين، وأَدَّتْ إلى تَعْطِيل مصالحهم وشكلت خطورة على سلامتهم.

وأَوْضَحَتْ، أن التدخل الأمني جاء لفرض الأمن والنظام العام، بعدما أصبح الموقع مأوى لمطلوبين في قضايا أمنية، وهاربين من العدالة.

ودعت الداخلية، مرتادي شارع البديع إلى اتخاذ شوارع بديلة لحين عودة الحركة المرورية بالشارع إلى طبيعتها، وأهابت بالمواطنين التعاون مع رجال الأمن واتباع التعليمات الصادرة؛ حِفَاظَاً على السلامة العامة للجميع، حتى تأمين المنطقة وإعادة الوضع إلى طبيعته.

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