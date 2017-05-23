«مرور مكة»: منع المركبات من الدخول إلى المنطقة المركزية للحرم خلال رمضان

تواصل – مكة المكرمة:

أصدرت إدارة مرور العاصمة المقدسة قرارا يمنع المركبات من الدخول إلى المنطقة المركزية للحرم المكي خلال شهر رمضان المقبل؛ لتخفيف الازدحام وتسهيل حركة المشاة حفاظاً على سلامة قاصدي البيت الحرام.

وقال مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد الدكتور باسم البدري، إنه تم تحديد نقاط فرز داخلية وخارجية لمنع وصول المركبات إلى المنطقة المركزية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 9 مواقف للمركبات وربطها عبر حافلات النقل العام، لنقل المعتمرين والمصلين القادمين من داخل حدود العاصمة المقدسة وخارجها.

وأوضح، أنه تم تخصيص محطات إركاب لجميع حافلات النقل العام حول المسجد الحرام لنقل المعتمرين والزوار من وإلى المواقف المخصصة لهم، مهيباً بالجميع التعاون مع رجال المرور والالتزام بالتعليمات.

وبالنسبة للمواقف الداخلية فهي: (الشهداء، كدي، الرصيفة، ربوة منى، الأمير متعب، الجمرات، دقم الوبر، والزاهر)، أما بالنسبة للمواقف الخارجية فهي (الشرائع، طريق الطائف، طريق المدينة المنورة، طريق الليث، والشميسي).

أما نقاط الفرز الداخلية، فهي: (المظلات، السد، بخش، أجياد مكارم، أسفل كوبري النوري، الكدوة، الخرزة، أبو العلا، مثلث جبل الكعبة، وأسفل كوبري الخريق)، ونقاط الفرز الخارجية هي: (الحجون، الجميزة، المسفلة، ميدان القشلة، العزيزية، ربوة الحضارم، إشارة دوران كدي، الدوارق، والنازل من السليمانية).