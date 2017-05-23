تنظيم «داعش» يتبنى هجوم مانشستر

تواصل – وكالات:

نشر تنظيم “داعش” بياناً على تطبيق تليجرام يعلن فيه مسؤوليته عن تنفيذ هجوم مانشستر أرينا أمس الاثنين، باستخدام عبوات ناسفة.

من جهتها، قالت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية تعتقد أنها تعرف هوية منفذ الهجوم الانتحاري في مانشستر، إلا أنهم لن يكشفوا عن اسمه في الوقت الحالي.

واعتبرت رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة الطوارئ الوزارية، أن “مانشستر وقعت ضحية لهجوم إرهابي بلا رحمة”.

وفي السياق نفسه، اعتقلت الشرطة في مدينة “مانشستر” شابًا، 23 عامًا، له علاقة بالانفجار، وذلك أمام مركز “آرنديل” التجاري في مانشستر، بحسب ما ذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).