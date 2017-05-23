«تعليم الرياض»: افتتاح 77 نادياً موسمياً للبنين والبنات في الثاني من رمضان

تواصل ـ فريق التحرير:

قرّرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض افتتاح 77 نادياً موسمياً للبنين والبنات بمنطقة الرياض منها 37 نادياً حكومياً منها 30 للبنين و7 أندية للبنات بالإضافة إلى 27 نادياً أهلياً للبنين و13 نادياً للبنات بمنطقة الرياض، اعتبارا من 2 / 9 / 1438 إلى 25 / 11 / 1438.

وأرسلت الإدارة إلى مديري مكاتب التعليم وقادة المدارس المختارة تعميما لتسليم المدارس جميع مرافق المدرسة التي يحتاجها النادي اعتبارا من الأربعاء 28 / 8 / 1438هـ، بما يحقق الأهداف المنشودة على أن تكون المدرسة تحت مسؤولية مدير النادي الموسمي، طيلة فترة العمل.

وحدد القرار فترة العمل بـ 4 ساعات فعلية في اليوم ولمدة 5 أيام في الأسبوع من الساعة 5 عصراً إلى 9 م ، وفي شهر رمضان المبارك من 10م إلى الواحدة صباحاً، حيث يستهدف البرنامج الطلبة والطاليات من جميع الفئات العمرية في (التعليم العام ـ الجامعي)، ويركز على 5 مسارات (الترفيهي ـ التوظيفي ـ السياحي ـ التطوعي ـ التقني).