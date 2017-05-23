 تعديلات جديدة على «تويتر» لإظهار الإعلانات بما يتناسب مع المستخدم | صحيفة تواصل الالكترونية

تعديلات جديدة على «تويتر» لإظهار الإعلانات بما يتناسب مع المستخدم

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تعديلات جديدة على «تويتر» لإظهار الإعلانات بما يتناسب مع المستخدم

تواصل – وكالات:

أفادت خدمة التدوين المصغر “تويتر”، أنها تقوم حالياً بجمع المزيد من المعلومات عن المستخدم من أجل إظهار الإعلانات بما يتناسب مع اهتماماته وتفضيلاته الشخصية.

وأكدت الشركة الأمريكية أنه يمكن للمستخدم القيام بذلك في أحدث إصدارات التطبيق المخصص للأجهزة الجوالة في قائمة إعدادات الخصوصية والأمان تحت بند “التخصيص والبيانات”.

وأوضحت شبكة “تويتر” أن الإصدار الجديد يشتمل على إمكانيات ضبط جديدة يمكن التعرف عليها من خلال تصفح قائمة الإعدادات. ويتمكن المستخدم هنا من تحديد ما إذا كان يرغب في إظهار الإعلانات حسب الاهتمامات الشخصية، أو يتم استخدام الموقع الخاص به للتحليل أو التعرف على الصيغة، التي يتم بها نقل البيانات إلى الأطراف الأخرى، ويوفر البند “إظهار بيانات تويتر الخاصة بك” للمستخدم لمحة عامة عن البيانات الشخصية وكذلك اهتمامات المستخدم، التي تم جمعها بواسطة شبكة تويتر.

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