بريطانيا.. سماع دوي انفجار بمركز تجاري في مانشستر

تواصل – خالد العبدالله:

قال شهود، ظهر الثلاثاء، إنهم سمعوا “دويا هائلا” عند مركز آرنديل في مدينة مانشستر شمالي بريطانيا، التي شهدت ليل الاثنين هجوما أسفر عن مقتل وجرح العشرات، وفقا لـ”رويترز”.

وقالت “رويترز”، إن العشرات فروا من مركز آردنيل التجاري عقب سماع صوت الانفجار الذي لم تحدد طبيعته إلى الآن.

وكانت مدينة مانشستر شهدت ليل الاثنين تفجيرا استهدف قاعة للحفلات بعد حفل غنائي، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين. من جهتها، قالت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي: “إن الهجوم إرهابي، وإن السلطات تعرف هوية منفذه لكنها لن تعلنها الآن”.