الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف لـ«الأسمري» (صور)

تواصل – سامي الثبيتي:

حصل عضو الجمعية الفقهية السعودية والباحث الشرعي الدكتور محمد بن علي الأسمري على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص “أصول الفقه”، بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى.

وناقش الرسالة لجنة مكونة من الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العروسي مناقشًا داخليًا والدكتور مسلم بن بخيت الجهني مناقشًا خارجيًا والأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن محمد القرني مقررًا، حيث أوصت اللجنة بقبول الرسالة دون تعديل، وكان عنوان الأطروحة: أسباب الخلاف في المسائل الأصولية المتعلقة بمقدمات أصول الفقه والحكم الشرعي جمعًا ودراسة.

“تواصل” تُهنئ الدكتور الأسمري وتتمنى له مزيدًا من التوفيق في حياته العلمية والعملية.