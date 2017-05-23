«الكزبرة الخضراء» تعالج سوء الهضم وتُنظف الكلى

تواصل ـ وكالات:

توصلت دراسة فرنسية حديثة إلى أن تناول الكزبرة الخضراء يساعد كثيراً على تجنب سوء الهضم والغثيان بعد تناول الطعام أو الارتجاع والانتفاخ، وذكرت الدراسة أن الكزبرة الخضراء غنية بفيتامين ” ج” و”حمض الفوليك “، التي تساعد في عملية الهضم، كما أنها تعمل على خفض الدهون الثلاثية في الدم.

وتشمل الفوائد الصحية الأخرى للكزبرة وفقاً لموقع ” organic facts”:

علاج الإسهال: الزيوت الأساسية من الكزبرة تحتوي على عناصر، تساعد الكبد على تحسين الهضم، وبالتالي تساعد في الحد من الإسهال. تزيل تقرحات الفم وينعش النفس: الكزبرة تحتوي على مطهر قوي يسمى سيترونيلول، كما أنه يحتوي على العديد من المكونات التي لها خصائص مضادة للجراثيم والشفاء. تخفض الكولسترول: الكزبرة يحتوي على الأحماض المختلفة، بما في ذلك حمض اللينوليك، حمض البالمتيك، حمض الاسكوربيك، كل هذه الأحماض مفيدة جداً في خفض مستويات الكوليسترول في مجرى الدم، وخاصة الكوليسترول السيئ. تقليل من ضغط الدم: بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فإن تناول الكزبرة يساعد كثيراً عن طريق جعل أيونات الكالسيوم تتفاعل مع بعضها، هذا التفاعل يساعد في تخفيف التوتر الأوعية الدموية. تحمي العينين: الكزبرة غنية بالمعادن مثل الفوسفور والفيتامينات A وC، ومضادات الأكسدة، وكلها تساعد في الوقاية من اضطرابات الرؤية، ويقلل من التوتر على العين. تنظيف الكلى: أوراق الكزبرة تحتوي على عناصر قادرة على إزالة السموم القوية، وتعمل على تنقية الدم والأنسجة والأعضاء، كما تحتوى الأوراق على جميع الفيتامينات والمعادن التي تستخدم للوقاية من مرض الزهايمر والسرطان والسكري.

وتعتبر الطريقة الصحية لتجنب مشاكل المعدة، يتم تناول فنجان واحد في اليوم من أوراق الكزبرة الطازجة أو الجافة بعد غليها في نصف لتر ماء مضاف إليه معلقة عسل أبيض ويتم شربها بعد تناول طعام دسم وقبل النوم.