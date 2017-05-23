احذر.. نوبات العطس تهدد سلامتك أثناء القيادة

تواصل – وكالات:

حذرت الهيئة الفنية الألمانية لمراقبة الجودة من أن نوبات العطس خلال موسم انتشار حبوب اللقاح قد تشكل خطورة على قائدي السيارات؛ نظراً لأنه يتم إغماض العين لمدة ثانية واحدة تقريباً خلال نوبة العطس، وهو ما يعني قطع السيارة لمسافة 14 متراً عند السير داخل المدن دون أن يرى السائق أي شيء من حوله.

ولتجنب نوبات العطس والخطر المترتب عليها، ينصح الخبراء الألمان بضرورة تنظيف مقصورة السيارة بانتظام خلال موسم حبوب اللقاح؛ حيث ينبغي على الأشخاص، الذين يعانون من الحساسية، تنظيف لوحة القيادة والكونسول الأوسط وأجزاء الكسوات من الأتربة بواسطة قطعة قماش مبللة.

ومن الأفضل غلق نوافذ السيارة قبل الانطلاق في رحلات بالسيارة عبر البلاد، وعند المرور في منطقة يكثر بها حبوب اللقاح فإنه ينبغي تشغيل مكيف الهواء على وضع تدوير الهواء داخل مقصورة السيارة، بالإضافة إلى ضرورة استبدال فلتر حبوب اللقاح بصورة منتظمة، وكذلك صيانة مكيف الهواء ونظام التهوية وفقا للمواعيد المقررة من الشركة المنتجة. ومن المستحسن بالنسبة للأشخاص، الذين يعانون من الحساسية، تغيير الفلتر قبل موسم حبوب اللقاح وبعده.