 «التعاون الخليجي»: الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة يدخلان حيز النفاذ | صحيفة تواصل الالكترونية

«التعاون الخليجي»: الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة يدخلان حيز النفاذ

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«التعاون الخليجي»: الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة يدخلان حيز النفاذ

تواصل –  واس:

تلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وثيقتي تصديق دولة الإمارات العربية المتحدة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس.

وقالت الأمانة: إن الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الثانية التي تُودِع وثيقتي التصديق لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستناداً لما نصت عليه كل من الاتفاقيتين باعتبار الاتفاقية نافذة من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة.

فقد دخلت الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيز النفاذ.

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