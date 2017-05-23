 توصيات بمنع العصير للرضيع قبل بلوغه سنة | صحيفة تواصل الالكترونية

توصيات بمنع العصير للرضيع قبل بلوغه سنة

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توصيات بمنع العصير للرضيع قبل بلوغه سنة

تواصل – وكالات:

أصدرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، توصيات جديدة تحثّ على عدم إعطاء الطفل الرضيع عصير الفواكه قبل بلوغه عاماً كاملاً.

ونبّهت التوصيات الجديدة إلى أن عصير الفواكه لا يحتوي على مغذيات مفيدة يحتاجها الرضيع في عُمر مبكر، وأنه يصبح مفيداً بعد أن يكمل الطفل نموه في العام الأول شرط الاعتدال في الكمّية.

ونُشرت التوصيات الجديدة مؤخراً على موقع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، وشدّدت على أن يكون عصير الفاكهة الذي يُقدّم للطفل بعد بلوغه سنة كاملة من الفواكه الكاملة الطبيعية، وأن يكون مصنوعاً من الفاكهة بنسبة 100%.

ويحتوي عصير الفاكهة الكاملة الطبيعي على البوتاسيوم وفيتامين سي كما يحتوي على نسبة كبيرة من السكر الطبيعي الموجود في الفاكهة بمعدّل ملعقتي سكّر في كل كوب، وهي نسبة كبيرة من السكّر لطفل لم يبلغ 12 شهراً بعد.

ودعت توصيات الأكاديمية الآباء إلى عدم إعطاء كميات كبيرة من عصير الفاكهة للأطفال في سن مبكر حتى بعد تخطي سن 12 شهراً، والالتزام بحصص قليلة أو معتدلة من العصير، وعدم إعطاء العصير لمن هم دون 12 شهراً.

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