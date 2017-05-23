«الشورى» يطالب «النقل» بتطوير الطرق الذكية

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وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات في المملكة ووزارة التنمية الوطنية في المجر للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وطالب مجلس الشورى، وزارة النقل تضمين تقاريرها السنوية القادمة، ما أنجزته من مبادرات لبرنامج التحول ٢٠٢٠م وربطها برؤية المملكة ٢٠٣٠م، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشروعات وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الطرق الذكية لتشمل الإرشادات والخدمات الإلكترونية.

كما طالب المجلس، وزارة الحج والعمرة بوضع مؤشرات قياس لأداء مؤسسات الطوافة ومؤسسات حجاج الداخل وشركات العمرة، واستكمال المرحلتين الرابعة والخامسة من مشروع نقل الحجاج بالرحلات الترددية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى دراسة التوسع ببرامج التشغيل الذاتي لنشاطاتها لتوفير الاستقلالية والمرونة في نشاطاتها.