«نيويورك تايمز»: ملالي طهران تلقوا هزيمة قاسية في أكبر المدن الإيرانية

تواصل- سامر محمد:

اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن إعادة انتخاب الرئيس الإيراني “حسن روحاني” لفترة رئاسية ثانية ليست مفاجئة بالضرورة، لكن نسبة الأصوات التي حصل عليها كانت قوية بشكل غير متوقع.

وأشارت إلى أن انتصارات من يوصفون بـ “الإصلاحيين والمعتدلين” في المناطق الحضرية بإيران، تدل على زيادة ضعف تيار المحافظين المتشددين الذين يسيطرون على مفاصل السلطة هناك.

وأضافت أنه ولأول مرة يسيطر الإصلاحيون والمعتدلون بشكل كامل في انتخابات المجلس البلدي بالعاصمة طهران، مما سيسمح لهم بإزاحة حاكم العاصمة “محمد باقر” المنتمي للتيار المتشدد المدعوم من الملالي، الذي دخل الانتخابات الرئاسية في الأساس لتحدي “روحاني” لكنه انسحب قبل أيام قليلة من بدء التصويت.

وتحدثت عن أن “محسن هاشمي” الابن الأكبر للرئيس الأسبق “علي أكبر هاشمي رفسنجاني” حصل على أعلى الأصوات في انتخابات طهران، مما يعني أنه سيصبح من المرجح عمدتها القادم.

ولفتت إلى أن الانتصارات من المتوقع أن تسمح للفصائل السياسية الإيرانية الأكثر اعتدالاً بتجاهل أو تخفيف بعض القيود الاجتماعية التي فرضت من قبل رجال الدين الشيعة، حيث حصد المعتدلون في مدينة مشهد كل المقاعد.

ونقلت عن صحيفة إيرانية إصلاحية أن الإصلاحيين يقودون باقي المرشحين في مدن إيرانية كبرى أخرى مثل أصفهان وكرمان وسمنان وشيراز وتبريز وزهدان.