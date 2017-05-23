 «محافظ العيص» يعفو عن مُطلق النار عليه بعد وساطات | صحيفة تواصل الالكترونية

«محافظ العيص» يعفو عن مُطلق النار عليه بعد وساطات

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«محافظ العيص» يعفو عن مُطلق النار عليه بعد وساطات

تواصل ـ المدينة المنورة:

تنازل محافظ محافظة العيص علي البريكيت، عن حقه الخاص في قضية إطلاق النار عليه من قبل أحد موظفي المحافظة قبل نحو شهر أثناء تواجده في المدينة المنورة، فيما جاء تنازل المحافظ عقب شفاعات ووساطات قادها عدد من الوجهاء في المنطقة، انتهت إلى عفوه عن الجاني.

وكانت شرطة المدينة المنورة، أعلنت قبل نحو شهر عن تعرض محافظ العيص لإطلاق نار من قبل شخص إثر خلاف شخصي بينهما وذلك أثناء وجوده بالمدينة المنورة، ولم يصب بأي أذى حينها، وأكدت أن الجهات الأمنية في المنطقة وبعد تضيق الخناق في عمليات البحث والتعقب دفعت بالجاني إلى تسليم نفسه إلى مركز الشرطة، فيما تبين لاحقاً بأن الجاني أحد العاملين في المحافظة، وفقاً لـ “الوطن”.

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