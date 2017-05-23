 مصادر: خلاف عائلي وراء شائعة اختطاف طفلين من أمام مسجد الطائف | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر: خلاف عائلي وراء شائعة اختطاف طفلين من أمام مسجد الطائف

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مصادر: خلاف عائلي وراء شائعة اختطاف طفلين من أمام مسجد الطائف

تواصل – الطائف:

كشفت مصادر، تفاصيل جديدة بشأن شائعة اختطاف طفلين من أمام مسجد بالطائف، بعد أن أكد والدهما أنهما لديه ويتمتعان بصحة جيدة.

وذكرت مصادر، أن الأب أخذ طفليه دون علم الأم بسبب وجود خلافات بينهما، وفقاً لـ”الوطن”. وقال المحامي ماجد قاروب: إن “قيام أحد الأبوين بخطف الطفل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، ولا يجب التهاون فيها على اعتبار أنها مسألة عائلية، وذلك لوجود محاكم للأحوال الشخصية وقضاء خاص بقضايا الأسرة، ولا يجوز أبدا تجاوزها”. وأكد أن البعد عن المنظومة القضائية والشرعية يؤدي إلى تحول القضايا العائلية إلى جنائية لا يأمن فيها الطفل والديه.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت معلومات عن اختفاء الطفلين (هتان وباسل) من مسجد الملك فهد بالطائف، قبل أن يظهرا في مقطع فيديو برفقة والدهما، الذي أكد أن الطفلين ابناه وأنه لم يختطفهما.

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