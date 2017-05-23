«التخصصات الصحية» تناقش تطوير سياسات التصنيف المهني

تواصل ـ واس:

ناقش المجلس التنفيذي للممارسة المهنية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في اجتماعه الأول الذي عقد مؤخراً في مقر الهيئة، سبل تطوير سياسات التصنيف المهني لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة، وأقرّ الاجتماع تعيين بعض رؤساء المجالس المهنية لدى الهيئة.

وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أن مناقشة تطوير سياسات التصنيف المهني من الأولويات التي تسعى الخطة الاستراتيجية لتحقيقها للارتقاء بعمل “الهيئة” وزيادة كفاءة الممارسات المهنية الصحية في المملكة.

وأشار إلى أن “الهيئة” تعمل على عدد من المحاور لتطوير التصنيف المهني الذي يعد من أولويات عمل الهيئة وفقاً للخطة الاستراتيجية التي تسعى إلى رفع كفاءة القطاع الصحي عبر حماية وتعزيز الصحة في المملكة من خلال الكفاءات الصحية المؤهلة على أعلى المعايير وأفضل الممارسات، وتعتمد على عدد من المحاور في سبيل تحقيق طموحات الممارسين الصحيين ومواكبة حاجاتهم المهنية وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية.

يذكر أن المجلس التنفيذي للممارسة المهنية يضم في عضويته ممثلي بعض المؤسسات الوطنية التي تشترك مع الهيئة في الكثير من الأهداف الوطنية المتعلقة بتطوير الممارسة المهنية الصحية، وهم الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة، والمشرف العام على القطاع الصحي بوزارة الصحة، الوكيل المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب بوزارة الخدمة المدنية وممثل من القطاع الخاص، وممثل من وزارة التعليم.