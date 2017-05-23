تعليق المستثمرين الأمريكيين على اتفاقيات «ترامب» في المملكة

تواصل- سامر محمد:

احتفى المستثمرون الأمريكيون بزيارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى المملكة، وهو ما ظهر من خلال ارتفاع أسهم الشركات الدفاعية الكبرى؛ حيث ارتفعت أسهم تلك الشركات أمس الاثنين في ضوء الإعلان عن مبيعات أسلحة ضخمة للرياض والتي قد تصل إلى 109 مليار دولار، في واحدة من أكبر الاتفاقيات من هذا النوع على الإطلاق، وفقاً لشبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية.

وأشارت الشبكة إلى أن تلك الصفقات قد تصل قيمتها إلى أكثر من 300 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة. وتحدثت عن أن الشركات الأمريكية المستفيدة من مبيعات الأسلحة للمملكة تشمل “لوكهيد مارتن” وهي أكبر شركة دفاعية في العالم، وارتفع سهمها بنسبة 1.6% أمس، كما ارتفع سهم شركة “بوينج” وهي ثاني أكبر شركة دفاعية بنفس النسبة، كما ارتفع سهم شركة “رايثيون” وهي أكبر شركة متخصصة في تصنيع الصواريخ واللاعب الرئيسي في الإلكترونيات الدفاعية بنسبة 1%.

ونقلت عن محللين أن زيادة مبيعات الأسلحة الأمريكية للدول العربية يعني أن الكيان سيحصل على أسلحة تمكنه من الاحتفاظ بالتفوق العسكري النوعي، مع توقعات بحصوله على عدد أكبر من مقاتلات “اف-35” متعددة المهام.