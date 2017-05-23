تغريم شركتي الاتصالات وموبايلي 15 مليوناً لإطلاق عروض مخالفة

تواصل – الرياض:

غرمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شركتي الاتصالات السعودية وموبايلي بـ15 مليون ريال، لارتكابهما مخالفات، بينها إطلاق عروض ترويجية مخالفة للنظام.

وكانت محكمة الاستئناف الإدارية قد أيدت قرارات التغريم نهائياً التي بلغت قيمتها 15.06 مليون ريال على الشركتين، حيث وصلت غرامة شركة الاتصالات السعودية 5.06 ملايين ريال، أما شركة اتحاد الاتصالات موبايلي فكان لها النصيب الأكبر من قيمة الغرامات والتي بلغت 10 ملايين، بحسب “مكة”.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت مطلع العام الحالي تغريم عدد من شركات الاتصالات بمبلغ 2.57 مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الغرامات التي فرضتها الهيئة على بعض شركات الاتصالات منذ بداية العام الهجري وحتى الآن 17.63 مليون ريال.