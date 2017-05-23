 شبكة أمريكية: الحوثيون أطلقوا صاروخ «سكود» باتجاه الرياض تزامناً مع زيارة «ترامب» | صحيفة تواصل الالكترونية

شبكة أمريكية: الحوثيون أطلقوا صاروخ «سكود» باتجاه الرياض تزامناً مع زيارة «ترامب»

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شبكة أمريكية: الحوثيون أطلقوا صاروخ «سكود» باتجاه الرياض تزامناً مع زيارة «ترامب»

تواصل – سامر محمد:

كشف مسؤولان أمريكيان لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية أن المتمردين الحوثيين أطلقوا صاروخ سكود باتجاه الرياض السبت الماضي، في هجوم يبدو أنه أعد للتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للمدينة.

وأشار المسؤولان إلى أن الصاروخ سقط على بعد 20 ميلاً عن الرياض، قبل ساعات من وصول “ترامب” دون أضرار، وقام سلاح الجو السعودي بمهاجمة موقع إطلاق الصاروخ وقصفه وتسويته بالأرض.

وتحدثت الشبكة عن أن الحوثيين عبارة عن مجموعة متمردة مدعومة من إيران، سيطرت على أجزاء من اليمن وأصبحت هدفا لحملة عسكرية للتحالف العربي الذي تقوده المملكة، مشيرة إلى أن إدارة “ترامب” أكدت تعزيز مساعدتها للمملكة ضد الحوثيين.

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