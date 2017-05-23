«HTC» تكشف عن أحدث هواتفها الذكية بميزة حصرية

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة إتش تي سي، عن أحدث هواتفها الذكية “HTC U11” ليخلف هاتف العام الماضي HTC 10.

وتخلت إتش تي سي عن التصميم الكامل من المعدن في هاتفها الجديد واعتمدت على تصميم من الزجاج بإطار من المعدن وهو نفس التصميم الذي اعتمدت عليه في هاتفيها U وU Ultra اللذين كشفت عنهما في وقت سابق من هذا العام 2017.

وزودت إتش تي سي هاتفها الذكي الجديد HTC U11 بأحدث وأقوى معالج من شركة كوالكوم، كما زودته بشاشة بدقة QHD مع عدد من المزايا الفريدة التي تقدمها لأول مرة في هاتف ذكي أبرزها الضغط على جانبي الهاتف “الإطار المعدني” لتنفيذ مهام ووظائف مختلفة.

ميزة فريدة في HTC U11

ويحمل HTC U11 ميزة جديدة أطلقت عليها الشركة اسم “Edge Sense” وهي الميزة التي تتيح للمستخدم خيارات ومهام عند الضغط القصير أو المطول على جانبي الهاتف، ويمكن للمستخدم ضبط الميزة بحيث يمكنه فتح الكاميرا بضغطة قصيرة على جانبي الهاتف، كما يمكنه ضبط الميزة بحيث يفتح المساعد الصوتي Google Assistant أو يفتح ويغلق فلاش الكاميرا بضغطة مطولة، هذا بالإضافة إلى إمكانية اختيار أي تطبيق آخر، وستسهل هذه الميزة الجديدة على المستخدم استخدام الهاتف بيد واحدة.

وقال نايجل هاوس نائب رئيس اتش تي سي في الولايات المتحدة أن الشركة تأمل من خلال Sense Edge في تقديم تجربة جديدة من خلال HTC U11 للتفاعل مع الهاتف، وأضاف أن الشركة ستضيف العديد من الوظائف للميزة الجديدة، بضغطة بسيطة واحدة، تمكّنك خاصية Edge Sense في HTC U11 بالاستمتاع بهاتفك وبالأشياء التي تحبها أكثر من ذي قبل. التقاط الصور، الوصول إلى تطبيقاتك المفضّلة وإرسال الرسائل وأنت على الطريق على سبيل المثال.

ويحمل HTC U11 تصميما جديداً تماماً مقارنة مع HTC 10 من الزجاج بالكامل مع إطار من المعدن، وهو نفس التصميم الذي قدمته الشركة في وقت سابق من هذا العام في هاتفيها U وU الترا، مع وجود طبقة من زجاج Gorilla Glass 5 لحماية الشاشة والجهة الخلفية من الصدمات والخدوش، ووجود زر Home على الجهة الأمامية للهاتف مدمج به مستشعر لبصمات الأصابع، ويدعم الهاتف الجديد ميزة مقاومة الماء بمعيار IP 67 وهو ما يعني أن المستخدم يمكنه استخدام الهاتف تحت المطر دون قلق، وفيما يبلغ سُمك الهاتف 7.99 ميلليمتر يبلغ وزنه 1699 جراماً.

وسيتوفر إتش تي سي U11 بعدة ألوان لامعة تشمل الأبيض والأسود والأحمر والأزرق والأزرق الزهري خلال شهر يونيو المقبل 2017، وذلك بسعر يبدأ من 649 دولاراً أمريكياً.