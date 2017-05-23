 الشرطة البريطانية: 22 قتيلاً و59 مصاباً جراء انفجار «مانشستر» | صحيفة تواصل الالكترونية

الشرطة البريطانية: 22 قتيلاً و59 مصاباً جراء انفجار «مانشستر»

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الشرطة البريطانية: 22 قتيلاً و59 مصاباً جراء انفجار «مانشستر»

تواصل – وكالات:

أكدت الشرطة البريطانية، سقوط 22 قتيلاً على الأقل وإصابة 59 بجروح في أنباء وردت عما يشتبه بأنه انفجار في قاعة “مانشستر أرينا” للحفلات في مدينة مانشستر شمالي إنجلترا.

وقالت الشرطة، إنها تتعامل مع الحادث على أنه “عمل إرهابي، ما لم يتبين غير ذلك، موضحة أن الحادث وقع حوالي الساعة 1035 مساء بالتوقيت المحلي (0935 بتوقيت جرينتش).

وأفادت وكالة “رويترز”، بأن الشرطة البريطانية قامت بتنفيذ تفجير محكم لطرد في حدائق كاتدرال بالقرب من موقع حادثة مانشستر أرينا، مشيرة إلى أن التفجير المحكوم كان إجراءً وقائياً وإنه اتضح أن الهدف لم يكن شيئاً مريباً.

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