بينهم «العريفي والعودة والقرني»​.. «المجد» تكشف «سر» المشاهير في رمضان

تواصل – فريق التحرير:

تستعد ​شبكة “المجد” الفضائية، لإطلاق برنامج تلفزيوني حواري مباشر خلال ليالي شهر رمضان المبارك يحمل اسم “سر”.

ويعتمد البرنامج الذي يقدمه الدكتور حسن الحسيني، على القالب الحواري المتنوع في الفقرات والذي يراعى فيه الإبهار البصري والسمعي من حيث الديكور وتعدد المواقع والجرافيك والخلفيات الصوتية.

ويستضيف البرنامج خلال حلقاته عدد من العلماء والدعاة والشخصيات المجتمعية التي لها إنجازات مشهودة في مختلف المجالات الشرعية والرياضة والإعلامية والخيرية والاقتصادية.

ويتميز البرنامج بالتنوع في الفقرات والجدة فيها مازجاً بين الطرافة والموضوعية والجدية والحميمية. ومن المنتظر أن يحل الدكتور العريفي والدكتور سلمان العودة والدكتور عائض القرني وعدد آخر من الشخصيات الشهيرة داخل المملكة وخارجها ضيوفاً في هذا البرنامج، والذي سيكشف الكثير من الأسرار في حياتهم طبقاً للاسم الذي تم اختياره للبرنامج.