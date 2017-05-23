 توقعات برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على 8 مناطق | صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على 8 مناطق

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توقعات برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على 8 مناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( تبوك، الجوف، حائل، القصيم، والحدود الشمالية، والشرقية، والرياض، ونجران).

وتتكون السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات ( جازان ،عسير ،الباحة والأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، حائل ،القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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