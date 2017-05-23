شركة بريطانية تُصمم «المصباح الشمسي الأرخص في العالم»

تواصل – وكالات:

تعاونت شركة بريطانية، تعمل في مجال استشارات التصميمات، مع شركة تصنيع صينية عملاقة لإنتاج المصباح الشمسي الأرخص ثمنا في العالم.

وصممت شركة “انفنتد”، ومقرها مدينة مانشستر البريطانية، المصباح الشمسي “إس إم 100” والذي يباع بخمسة دولارات في دول أفريقية.

وطورت “انفنتد” المصباح بالتعاون مع شركة “ينغلي” الصينية ومؤسسة “سولار ايد” الخيرية. ويمكن للمصباح، وهو في حجم اليد، أن يعمل 8 ساعات بعد شحنه بالكامل، ويمكن أن يُستخدم كمصباح مثبت بالرأس أو في الدراجة الهوائية.

وجرى اختبار المصباح الجديد بواسطة 9 آلاف عائلة في ثلاث دول أفريقية هي مالاوي وأوغندا وزامبيا، وقد طُرح للبيع في الأسواق بالفعل. ولا تزال المصابيح التي تعمل بالكيروسين هي المصدر الوحيد للإضاءة لنحو 600 مليون شخص يعيشون بدون كهرباء في أفريقيا.