عضو شورى: 500 موظف في الصندوق الزراعي بشهادة الكفاءة

تواصل – الرياض:

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تقرير صندوق التنمية الزراعية وأكدوا بأن الصندوق بحاجة إلى إعادة النظر في التخلص من الكوادر الوظيفية التي تقل مؤهلاتهم عن شهادة الكفاءة وأقل.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعـة والبيئة، أمس، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1436 /1437.

وقال عضو الشورى الأمير خالد آل سعود، “إن الصندوق قد مضى على إنشائه أكثر من 50 عاما ولم يحقق خلال تلك الفترة أي تطور في العمل الإداري، وحيث إن عدد موظفي الصندوق بلغ 2350 موظفا موزعين على المركز الرئيسي و14 فرعا للصندوق و47 مكتبا في بقية المناطق والمحافظات”.

ولفت إلى أن هناك نحو 500 موظف تأهيلهم العلمي شهادة الكفاءة وأقل، وأن على الصندوق العمل على إيجاد آلية لإنهاء عقود هؤلاء الأقل تأهيلا، وعلى الصندوق العمل على استقطاب الكفاءات المالية والاستثمارية التي تزيد من عزم الصندوق وكفاءته في القيام بمهامه المالية.

من جانبه بين اللواء محسن الشيعاني، أن على الصندوق العمل على إيجاد حلول فورية وعاجلة للمزارعين في منطقة جازان حيث يعانون من صعوبة تسويق منتجاتهم لخارج المنطقة ولخارج المملكة.