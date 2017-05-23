 وزير التعليم: لا تراجع عن قرار إعفاء قائد مدرسة «تمزيق الكتب» | صحيفة تواصل الالكترونية

وزير التعليم: لا تراجع عن قرار إعفاء قائد مدرسة «تمزيق الكتب»

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وزير التعليم: لا تراجع عن قرار إعفاء قائد مدرسة «تمزيق الكتب»
وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى

تواصل – الرياض:

استبعد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن يكون قراره بإعفاء قائد مدرسة في تبوك على خلفية تصرفات طلاب مزقوا الكتب خارج مدرستهم في الشارع بعد نهاية الاختبارات قرارا متسرعا. وقال: “الموضوع انتهى، والقرار اتخذ بناء على معطيات أساسية وليس هناك أي إشكال”، بحسب “عكاظ”.

وكان تقرير أعده مدير عام تعليم منطقة تبوك، بشأن ذلك وشمل توجيها بإعفاء قائد المدرسة، واستكمال التحقيق في أسباب ضعف الإشراف والمتابعة من المسؤولين والمشرفين في المدرسة.

وانتقد الكثيرون على مواقع التواصل قرار الوزير، واصفين إياه بالمتسرع، خصوصا أن التصرفات تمت خارج حدود المدرسة، داعين إياه إلى التراجع وإعادة تكليف قائد المدرسة.

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