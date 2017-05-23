المدينة.. تجديد سجاد الروضة الشريفة بمنتج فاخر

تواصل – المدينة المنورة:

جددت وكالة المسجد النبوي سجاد الروضة الشريفة بالحرم الشريف بسجاد وطني فاخر معلم باستقامة الصفوف ذي جودة عالية.

وذكر مدير قسم السجاد بندر الحسيني، أنه تم تغيير 50 سجادة وُضعت بآلية متطورة من خلال أجهزة حرارية حديثة تُمكن من فرش السجاد بدون فواصل بينهما، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تغيير فرش سجاد مقدمات التوسعات الشرقية والغربية والحصوة الأولى بسجاد حديث مجهز لاستيعاب 4 صفوف للمصلين، وذلك لخدمة أكبر عدد ممكن.

وأضاف أن تغيير وتجديد السجاد يأتي في إطار منظومة متكاملة تقوم بها وكالة الرئاسة للاهتمام بجميع شؤون المسجد النبوي وتهيئة مختلف الوسائل والخدمات المقدمة للزوار والمصلين بتوجيهات من الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون الحرمين في استمرار منظومة الخدمات التي تقدم لراحة المصلين والزائرين، لافتاً إلى أن هذه الجهود في تجديد السجاد والنظافة تتطلب حرصاً واهتماماً من قبل مقدمي سفر الإفطار ومشاركتهم في جعل المسجد وساحاته مكاناً نظيفاً مناسباً للصلاة والعبادة، ويعكس الصورة المشرفة لمكانته.