«التمويل العقاري» يستقبل 43 ألف مكالمة في 5 أيام

تواصل – الرياض:

استقبل مركز خدمة مستفيدي التمويل المدعوم التابع لفرع صندوق التنمية العقارية بالرياض 150 مراجعا يوميا، إضافة إلى 1612 مكالمة لمتابعة إجراءات القروض من البنوك، في حين أن إجمالي المكالمات الهاتفية التي تلقاها المركز تجاوزت الـ43.500 مكالمة هاتفية، منذ إنشائه مطلع الأسبوع الماضي.

ويحتاج مستحق التمويل إلى زيارتين فقط من أجل تسلم الدفعة عبر حسابه البنكي وفي فترة زمنية لا تتجاوز الشهر الواحد، وتتلخص الزيارة الأولى في تقديم المستندات المطلوبة، والثانية من أجل التوقيع على الأوراق الرسمية بينه وبين البنك الذي وقع عليه الاختيار لتسلم القرض، بحسب “الوطن”.