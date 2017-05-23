بعد تفجيرات مانشستر.. سفارة المملكة في بريطانيا تدعو المواطنين لتوخي الحذر

تواصل – فريق التحرير:

دعت سفارة المملكة لدى بريطانيا، جميع المواطنين في مدينة مانشستر لتوخي الحيطة والحذر وذلك إثر الاعتداء الذي شهدته المدينة مساء أمس الاثنين.

وقالت السفارة في تغريدة لها: “نأمل من جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في مانشستر توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات ومتابعة تعليمات الشرطة”.

وأضافت في تغريدة أخرى: “في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله الرجاء الاتصال بالسفارة على الرقم: 00442079173000”.

وكانت الشرطة البريطانية قد أكدت سقوط قتلى وجرحى نتيجة انفجار استهدف قاعة للحفلات في مدينة مانشستر شمال بريطانيا في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين.