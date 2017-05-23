الشرطة البريطانية: انفجار قاعة مانشستر خلّف قتلى ومصابين (فيديو)

وطالبت شرطة مانشستر المواطنين بالابتعاد عن قاعة الحفلات بعد تقارير عن انفجار في المكان بحسب ‘‘سكاي نيوز‘‘.

وبحسب شهود عيان فقد سمع دوي انفجارين على الأقل وذلك أثناء حفل غنائي ضخم في قاعة الحفلات، وتحدث الشهود عن إطلاق عيارات ناريه وهناك ترجيحات بأنه ريما يكون خللا بمكبرات الصوت.

وقال شهود عيان ‘‘إنهم شاهدوا بعض الحاضرين وقد غطت الدماء أجزاء من أجسادهم‘‘ وقد هرع إلى عين المكان عشرات من سيارات الإسعاف لتقديم العلاجات الأولية للمصابين.

وأظهر فيديو نشر على يوتيوب أفرادا من الجمهور يصرخون ويركضون في المكان، وتم إغلاق المنطقة المحيطة بقاعة “مانشستر أرينا” و الشرطة تتعامل مع حادثة في المكان.

كما توقفت رحلات القطارات أيضا في محطة فكتوريا مانشستر وتم إخلاؤها من المسافرين، وكانت شرطة مانشستر قد قالت عبر تغريدة على صفحتها على تويتر إن “حادثا خطيرا” وقع بمكان في مانشستر كانت الفنانة أريانا غراندي تحيي حفلا فيه.

وبريطانيا في حالة تأهب أمني عند ثاني أعلى مستوى وهو ما يعني أن احتمال أن ينفذ متشددون هجوما مرجح بشدة.