بعد تكرار حوادث خطف الأطفال.. مطالب عاجلة بوضع «كاميرات» أمام المدارس

تواصل – فريق التحرير:

تسببت حوادث خطف الأطفال خلال الفترة الماضية في إثارة قلق أولياء الأمور على أطفالهم، وطالبوا بوضع كاميرات مراقبة أمام المدارس لوضع حد لهذه الجرائم الخطيرة.

ودشنَّ مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاقاً تحت عنوان “#نطالب_بكاميرات_أمام_المدارس”، بعد حوادث خطف الأطفال خلال الأسبوعين الماضيين في مناطق مترفقة من المملكة.

حيث طالب المغردون وأولياء الأمور بوضع كاميرات مراقبة أمام المدارس، وشارك في الهاشتاق عشرات المغردين للتأكيد عن أهمية وضع الكاميرات، لما لها من تأثير في ردع ضعاف النفوس.

بداية غردت صاحبة حساب “راء” عبر الهاشتاق بقولها: “نطالب وبقوة بعد، فهي أحق من غيرها من المرافق الحكومية بالكاميرات، وحادثة المفقودة طيبة خير دليل“.

من جهتها أكدت الدكتورة غربية الغربي في تغريدة عبر الهاشتاق أنه “ضروري، ضروري، ضروري جداً أمام جميع المدارس بكل مراحلها، وكذلك توظيف حراس أمن مدربين فالمدارس أولى من المولات“.

إلى ذلك، أشار المغرد عبدالعزيز إلى أن ” الكاميرات فائدتها أكثر من المتوقع.. من أسباب تراجع الحرامي عن فعله هي الكاميرات“.