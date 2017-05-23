 الاشتباه في حقيبة متفجرات تُخلي مطارا بـ«السويد» | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

الشرطة البريطانية: انفجار قاعة مانشستر خلّف قتلى ومصابين (فيديو) «التعليم»: ترشيح 4 آلاف طالب لحضور ملتقى المبتعثين المعارضة الإيرانية: «قمة الرياض» خطوة ضرورية لمواجهة إرهاب الملالي «المالية» تطالب ملاك العقارات الواقعة في نطاق المسجد النبوي باستكمال اجراءات صرف التعويضات صحة جدة: وقف استقبال مرضى النساء وحديثي الولادة بمستشفى «العزيزية» الخارجية اليمنية: ميليشيا الحوثي حاولت اغتيال المبعوث الأممي في صنعاء البيان المشترك بين المملكة وأمريكا يشدد على احتواء تدخلات إيران الشريرة في المنطقة بالتنسيق مع «النهي عن المنكر».. ضبط مصنع خمور في خيمة صحراوية بـ«عرعر» (صور) أصابه بالصرع وأوشك على الموت.. شاب يروي قصته مع «الإدمان» ورحلة العلاج أمير الشمالية يبحث شكاوى معلمات تضررن من حركة النقل الخارجي التحقيقات كشفت مفاجآت.. الإطاحة بـ«المقنع» سارق مصرف «أحد رفيدة» «الهيئة» و «الشرطة» يطيحان بوافد اعتاد ممارسة الفاحشة مع صغار السن ونشر صورهم على تويتر

الاشتباه في حقيبة متفجرات تُخلي مطارا بـ«السويد»

0
الاشتباه في حقيبة متفجرات تُخلي مطارا بـ«السويد»

تواصل – وكالات:

أخلت السلطات في السويد، أحد المطارات خارج مدينة جوتنبيرج غرب البلاد، بعد أن ظهرت إشارات على وجود متفجرات في حقيبة في صالة وصول المطار الذي يقع خارج ثاني أكبر مدن البلاد.

وقالت وكالة أنباء “تي.تي”، السويدية المحلية مساء أمس الاثنين، ‘‘إن المطار علّق مغادرة آخر رحلاته وأخلى صالة الوصول، بعد أن بدا أن الحقيبة التي تركت قرب مكتب الاستعلامات تحتوي على متفجرات‘‘.

وقال اندريش بورلس المسؤول الإعلامي لشركة سويدافيا المشغلة للمطار لوكالة الأنباء: “أعلنّا عن الحقيبة ولم يأت أحد لاستلامها، أظهر فحص بعد ذلك إشارات على أنها قد تحتوي على متفجرات”، توجه خبراء المفرقعات بالشرطة للمطار للتحقق من الحقيبة.

شاهد ايضا

الشرطة البريطانية: انفجار قاعة مانشستر خلّف قتلى ومصابين (فيديو)

الشرطة البريطانية: انفجار قاعة مانشستر خلّف قتلى ومصابين (فيديو)

المعارضة الإيرانية: «قمة الرياض» خطوة ضرورية لمواجهة إرهاب الملالي

المعارضة الإيرانية: «قمة الرياض» خطوة ضرورية لمواجهة إرهاب الملالي

الخارجية اليمنية: ميليشيا الحوثي حاولت اغتيال المبعوث الأممي في صنعاء

الخارجية اليمنية: ميليشيا الحوثي حاولت اغتيال المبعوث الأممي في صنعاء

ترامب: على إيران التوقف عن تمويل «الإرهاب» ولن نسمح لها بامتلاك «النووي»

ترامب: على إيران التوقف عن تمويل «الإرهاب» ولن نسمح لها بامتلاك «النووي»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>