الاشتباه في حقيبة متفجرات تُخلي مطارا بـ«السويد»

تواصل – وكالات:

أخلت السلطات في السويد، أحد المطارات خارج مدينة جوتنبيرج غرب البلاد، بعد أن ظهرت إشارات على وجود متفجرات في حقيبة في صالة وصول المطار الذي يقع خارج ثاني أكبر مدن البلاد.

وقالت وكالة أنباء “تي.تي”، السويدية المحلية مساء أمس الاثنين، ‘‘إن المطار علّق مغادرة آخر رحلاته وأخلى صالة الوصول، بعد أن بدا أن الحقيبة التي تركت قرب مكتب الاستعلامات تحتوي على متفجرات‘‘.

وقال اندريش بورلس المسؤول الإعلامي لشركة سويدافيا المشغلة للمطار لوكالة الأنباء: “أعلنّا عن الحقيبة ولم يأت أحد لاستلامها، أظهر فحص بعد ذلك إشارات على أنها قد تحتوي على متفجرات”، توجه خبراء المفرقعات بالشرطة للمطار للتحقق من الحقيبة.