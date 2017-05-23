المعارضة الإيرانية: «قمة الرياض» خطوة ضرورية لمواجهة إرهاب الملالي

تواصل – وكالات:

اعتبرت رئيسة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، أمس الاثنين، أن مواقف القمة العربية الإسلامية الأمريكية جاءت في وقتها، كخطوة ضرورية لمواجهة ممارسات النظام الإيراني ضد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكدت “رجوي” في بيانٍ صحفي، إن هذه المواقف ستتصدى لنظام الملالي الذي يمارس الإرهاب والتطرف ببرامجه الصاروخية البالستية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتصرفاته لزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم، بحسب “الإخبارية نت”.

وأدانت زعيمة المعارضة الإيرانية ممارسات وجرائم النظام الإيراني في اليمن، مطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ قرارات سريعة في إدراج قوات الحرس الثوري والميليشيات التابعة له على قوائم الإرهاب؛ نظراً للجرائم التي يرتكبها في سوريا والعراق وكذلك لبنان، ودعم الحوثي في اليمن.