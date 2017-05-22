 «الهيئة» و «الشرطة» يطيحان بوافد اعتاد ممارسة الفاحشة مع صغار السن ونشر صورهم على تويتر | صحيفة تواصل الالكترونية

«الهيئة» و «الشرطة» يطيحان بوافد اعتاد ممارسة الفاحشة مع صغار السن ونشر صورهم على تويتر

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«الهيئة» و «الشرطة» يطيحان بوافد اعتاد ممارسة الفاحشة مع صغار السن ونشر صورهم على تويتر

تواصل – فريق التحرير:

أطاحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بوافد اعتاد على استدراج صغار السن من الشباب لفعل الفاحشة بهم، ونشر صورهم عبر الإنترنت.

وفي التفاصيل، التي حصلت عليها “تواصل”، ورد لأحد مراكز الهيئة بمحافظة جدة بلاغ، عن وافد من جنسية عربية دأب على استدراج الشباب وصغار السن لفعل الفاحشة بهم وتصوير فعله ونشره في حسابه في برامج التواصل الاجتماعي سناب شات، وتويتر، حيث يتجاوز متابعوه على تويتر أكثر من 15 ألف متابع.

وعلى إثر البلاغ، قام أعضاء بالهيئة بالتنسيق مع البحث الجنائي بشرطة محافظة جدة والعمل المشترك بينهما، للتأكد من صحة البلاغ وتتبع المذكور حتى جرى الإطاحة به عصر اليوم الاثنين، وإيداعه التوقيف لحين إحالة أوراقه لجهات الاختصاص واستكمال محاكمته.

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