 أمير الشمالية يبحث شكاوى معلمات تضررن من حركة النقل الخارجي | صحيفة تواصل الالكترونية

أمير الشمالية يبحث شكاوى معلمات تضررن من حركة النقل الخارجي

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أمير الشمالية يبحث شكاوى معلمات تضررن من حركة النقل الخارجي

تواصل – الشمالية:

استمع صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الحدود الشمالية لعدد من المعلمات، وذلك بعد أن تقدمن بطلب لمقابلة سُمُوِّه في القسم النسائي في إمارة المنطقة؛ للتقدم بشكوى بسبب تضررهم من حركة النقل الخارجي لسنوات.

وَقَالَ فواز الخمعلي زوج إحدى المعلمات، اليوم الاثنين، ‘‘إن أمير الشمالية استقبل زوجته المعلمة وبرفقتها أكثر من 20 معلمة، بعد أن طلبن استقبال سُمُوِّه في قصر الإمارة بعرعر‘‘ وَفْقَاً لـ”الرياض”.

وأَضَافَ أن الأمير استمع للمعلمات، حيث أكدت المعلمات أنهن من مدينة عرعر، ويعملن خارج المدينة في عِدَّة مناطق ومحافظات ومتضررات من حركة النقل الخارجي لعدة سنوات، حيث إنه في عام 1437هـ بلغت نسبة النقل 60% والتي تعد أكبر حركة نقل بتاريخ الوزارة، وبالرغم من هذه النسبة الجيدة إلا أن المعلمات الراغبات في النقل لعرعر لم يحالفهن الحظ بالدخول سوى أعداد قليلة بلغ عددهم 70 معلمة من كافة التخصصات بعكس المناطق الأخرى.

وأَضَافَتْ المعلمات، مع ذلك، تقدمنا بالمطالبة مع المعلمين العام السابق، وقامت الوزارة بحركة تصحيحية، لكنها شَمِلَتْ معلمين يرغبون النقل بعرعر فقط ولم تَشْمَلهن، وتفاجأت المعلمات العام الحالي بأنه لم يتم نقلهن وأرْقَامهن لم تقل بل زادت، وَفْقَاً لـ”الرياض”.

وأَضَافَ الخمعلي، بأن أمير الشمالية وعد برفع ذلك للوزارة، والوقوف مع جميع المواطنين والمواطنات لتوفير كافة سبل الراحة، وطالب من سُمُوِّه استحداث مدارس بعرعر التي تشهد تزايداً في أعداد السكان.

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