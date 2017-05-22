صحة جدة: وقف استقبال مرضى النساء وحديثي الولادة بمستشفى «العزيزية»

تواصل – نايف الحربي:

أَعْلَنَتْ صحة جدة عن إيقاف استقبال مرضى النساء والولادة والعناية المركزة حديثي الولادة في مستشفى العزيزية؛ نظراً للحاجة إلى توفير متطلبات السلامة في هذين القسمين، وذلك بَدْءَاً من يوم أمس الأحد، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والتحسين.

ودعت صحة جدة المستفيدين من خدمات تخصص النساء والولادة وتخصص العناية المركزة حديثي الولادة، بالتوجه إلى مستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية، أو مستشفى الملك عبدالعزيز، أو مستشفى الثغر، حيث تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال حالات النساء والولادة، والعناية المركزة حديثي الولادة بهذه المستشفيات، مع توفر كافة التعزيزات المطلوبة، وسوف يستمر مستشفى العزيزية في تقديم كامل الخدمات الطبية الخَاصَّة بأمراض الأطفال.