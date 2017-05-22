التحقيقات كشفت مفاجآت.. الإطاحة بـ«المقنع» سارق مصرف «أحد رفيدة»

تواصل – علي آل هاشم:

أعلنت شرطة منطقة عسير، اليوم الاثنين، القبض على سارق مصرف تحويل الأموال في محافظة أحد رفيدة بالاتفاق مع حراس الأمن العاملين فيه، والذي استولى على 50 ألف و600 ريال.

وقال متحدث شرطة عسير الرائد زيد محمد الدباش، في بيانٍ صحفي: ‘‘إنه في يوم الثلاثاء الموافق (١٤٣٨/٨/٢٠) ورد بلاغ بتعرُّض أحد مصارف التحويل بمحافظة أحد رفيدة لعملية سطو من شخص يرتدي قناع على الوجه وقام بتهديد العاملين بالمصرف واستطاع سلب مبلغ تسعة وخمسون ألف وستمائة ريال”.

وأضاف “الدباش”: أنه على الفور باشرت أجهزة الأمن إجراءات الاستدلال الأولية وتعقب المتهمين، كما تم إقامة نقاط تفتيش مفاجئة في مداخل ومخارج المحافظة، وذلك بإشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي.

وأشار المسؤول الأمني، إلى أنه بتكثيف الجهود وتشكيل فريق عمل و التعمق في التحريات وبفضل الله تم القبض على المتهم في العقد الثالث من العمر واتضح من التحقيقات أنه اتفق مع أحد حراس الأمن العاملين بالمصرف، وتم ضبطهم جميعاً وإيقافهم وإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام بحكم الاختصاص.