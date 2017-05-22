 طرق منزلية بسيطة للتخلص من «البعوض» نهائياً | صحيفة تواصل الالكترونية

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طرق منزلية بسيطة للتخلص من «البعوض» نهائياً

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طرق منزلية بسيطة للتخلص من «البعوض» نهائياً

تواصل – وكالات:

يتكاثر البعوض خلال فصل الصيف، ويسبب الإزعاج بسبب اللدغات، خَاصَّة لدى الأطفال المصابين بالحساسة؛ ولذلك يجب علينا التحضير لطرق فعالة وآمنة وغير مكلفة للتخلص من هذه الحشرات، وعدم التعرض إلى مخاطر التراكيب الكيميائية لبعض المنتجات المخصصة للتخلص من الحشرات.

وفي هذا الصدد، سوف نوضح لكم أبسط الطرق المنزلية، غير المكلفة، التي ستخلصكم من البعوض نهائياً، وهذه الطرق تتمثل في الآتي:

1 – المياه تجذب البعوض (الناموس)، فكل ما عليك فعله هو وضع الصابون السائل في طبق عميق وخلطه بالمياه، ثم اتركيه في غرفتك، ولن تعثري على أية ناموسة عند استيقاظك.

2 – قم بسلق الثوم ثم استخدام المياه لرشها في هواء الغرفة حتى يهرب الناموس نهائياً.

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