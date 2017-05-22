 تعرف على أفضل طريقة لتنظيف عدسات النظارة دون خدشها | صحيفة تواصل الالكترونية

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تعرف على أفضل طريقة لتنظيف عدسات النظارة دون خدشها

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تعرف على أفضل طريقة لتنظيف عدسات النظارة دون خدشها

تواصل ـ وكالات:

تتعرض نظاراتنا للاتساخ يَوْمِيَّاً بِفِعْلِ الأتربة وعوامل الجو، سواء كانت نظارات طبية أو نظارات شمسية، وتلميعها بالمنديل لا ينظفها بالشكل المطلوب، بل ومن الممكن أن يعمل ذلك على تجريحها بدون قصد.

ونقدم لكم خطوات بسيطة تمكنكم من تنظيف زجاج النظارة جَيِّدَاً، وتقليل اتساخه والمحافظة عليه من الخدوش:

ـ وضع النظارة تحت الماء الجاري حتى تكون العدسات مبتلة من الجهتين، بعد ذلك وضع القليل من الصابون أو سائل غسيل اليدين على الأصابع وتدليك زجاج النظارة من الجهتين برفق جَيِّدَاً، ثم غسله بعد ذلك بالماء جَيِّدَاً حَتَّى لا يبقى عليه أَي آثار للصابون أو سائل اليد.

ـ الخطوة الأخيرة هي الأهم والتي ستقلل عدد مرات اتساخ زجاج النظارة، وذلك عن طريق استخدام قطنة ممزوجة بالخل الأبيض مع الماء وتمريرها على عدسات نظارتكم من الجهتين، ثم بعد ذلك تجفيف العدسات بواسطة فوطة ناعمة ستزول رائحة الخل الأبيض في ثوانٍ، ولكن ستكون العدسات لامعة كالجديدة.

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