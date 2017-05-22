وصفة منزلية بسيطة لتعطير وتنظيف «المرحاض» بشكل دائم

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يحرص الجميع على نظافة مرحاض المنزل، وتنظيفه بشكل دوري باستخدام مستحضرات التنظيف المنتشرة في الأسواق والتي تحتوي على مواد كيميائية سامة.

وكبديل عن تلك المستحضرات الكيميائية نقدم لكم وصفة اقتصادية، وبدون أَي مواد كيميائية ضارة، ويمكنكم أن تنفذوها بسهولة في البيت؛ لتصنعوا منها مستحضراً رائعاً لتنظيف مرحاض الحمام.

ولتنفيذ هذه الوصفة أنتم بحاجة إلى:

160 جراماً من البايكنج صودا (بيكربونات الصودا).

60 ملل من عصير الليمون الحامض.

7.5 ملل (نصف ملعقة كبيرة) من الخل الأبيض.

15 ملل (ملعقة كبيرة) من ماء الأُكْسِجِين (Hydrogen peroxide) بتركيز 3%.

بين 15 و200 نقطة من زيت عطري من اختياركم: نعناع، لافاندر، حشيشة الليمون (من أجل إضفاء رائحة عطرة على المستحضر).

طريقة التحضير: