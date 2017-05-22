لإنارة المدن.. علماء صينيون ينجحون في تطوير «نبتة مضيئة»

تواصل – وكالات:

نَجَحَ علماء صينيون في تطوير نبتة مضيئة في ولاية يونان جنوب غربي بلادهم، واسْتَهْدَفوا من خلال هذا المشروع العملاق، استخدام تلك النباتات كمصدر للإضاءة في المدن.

وذكرت الإذاعة الصينية الدولية، اليوم الاثنين، أن العلماء تمكنوا من نقل بعض البكتيريات الموجودة في البحر إلى نبتة الـ”نيكوتينيا بينثامينانا” (Nicotiana Benthamiana)، التي تنتمي لعائلة نبات التبغ.

وأَضَافَتْ، أنه بِفَضْلِ الجينات الجديدة فإن الضوء بدأ ينبعث من النبتة، حَيْثُ إِنَّ لمعانها يمكن رؤيته بالعين المجردة ليلاً، وَفْقَاً لوكالة ‘‘الأناضول”.

وَقَالَ رئيس الفريق البحثي، “دوان كانغ”، للإذاعة الصينية، إنهم أكسبوا النبتة خاصية الإضاءة عبر استخدام الهندسة الوراثية عليها.

وأضاف، أن الفريق يواصل أبحاثه من أجل إعطاء النبتة مزيداً من الإضاءة، لَافِتَاً إلى أن “هناك عِدَّة مجالات لاستخدام النباتات المضيئة”.