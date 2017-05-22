 كل 30 دقيقة.. التمارين الخفيفة أثناء العمل تسيطر على «السكري» | صحيفة تواصل الالكترونية

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كل 30 دقيقة.. التمارين الخفيفة أثناء العمل تسيطر على «السكري»

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كل 30 دقيقة.. التمارين الخفيفة أثناء العمل تسيطر على «السكري»

تواصل – وكالات:

نصحت دراسة أسْتُرَالية حديثة مريض السُّكَّرِيّ، الذي يجلس على مكتبه طوال اليوم، بممارسة تمارين أثناء العمل للسيطرة على المرض، وذلك بالنهوض كل نصف ساعة وممارسة تمارين خفيفة لبعض دقائق.

وأجرى باحثون سلسلة اختبارات على 24 بَالِغَاً مصابين بالسُّكَّرِيّ ويعانون من زيادة الوزن أو البدانة، وعندما قطع هؤلاء الأشخاص جلوسهم لفترة طويلة بممارسة المشي أو تمارين المقاومة مثل جلوس القرفصاء، أو رفع الساقين قلَّت لديهم مستويات الجلوكوز والإِنْسُولِين والسي ببتايد في الدم وكلها عناصر يمكن أن ترتفع عندما لا تتم السيطرة على السُّكَّرِيّ بشكل جيد.

وَقَالَ بادي ديمبسي، كبير مُعدي هذه الدراسة وهو باحث في معهد بيكر للقلب والسُّكَّرِيّ في ملبورن بأُسْتُرَاليَا: ‘‘إن الإنسان خلق ليتحرك،  فأنظمتنا البيولوجية تعمل على النحو الأمثل عندما نتحرك بشكل منتظم ونكون نشطين بدنياً، فترات الجلوس طَوِيلاً التي تميز الآن وَقْتَاً كَبِيرَاً من حياتنا اليومية، ولا سِيَّمَا حياتنا العملية.. فرص مهدرة للحركة بشكل صحي”.

ومن أجل الدراسة الحالية، راقب ديمبسي وزملاؤه علامات السُّكَّرِيّ في الدم بعد تجارب منفصلة لمدة ثلاثة أَيَّام تضمنت يَوْمَاً عادياً بلا نشاط وأياماً قام خلالها المشاركون بقطع جلوسهم إلى المكتب كل 30 دقيقة إما بالمشي لمدة ثلاث دقائق أو ممارسة تمارين مقاومة مثل جلوس القرفصاء ورفع الساقين.

وأَوْضَحَ ديمبسي، أن الشيء المنطقي كان هو تجربة أشياء روتينية لا تتطلب أجهزة خَاصَّة أو مساحات كبيرة، بحيث يمكن القيام بها بسهولة في المكتب أو المنزل.

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