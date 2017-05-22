بعد «قمة الرياض».. محلل روسي: على «بوتين» أن يتعلم من «ترامب»

تواصل – وكالات:

انتقد محلل عسكري روسي، اليوم الاثنين، إدارة الرئيس فلادمير بوتين بسبب عدم مشاركة بلاده في تحالف مع الدول العربية والإسلامية، وإقامة تحالفات فاشلة مع إيران.

وَقَالَ المحلل – الذي فضل عدم ذكر اسمه – :”لا بُدَّ أن روسيا تشعر بالندم على ضياع فرصة الشراكة مع الدول العربية والإسلامية التي هيأتها السعودية بذكاء منقطع النظير لنفسها ولحليفها الأمريكي الذي حقق مكاسب لم يكن يتوقعها في ثلاثة أيام”.

وأضاف، أن ترامب نَجَحَ في جعل أمريكا تستعيد وهجها التاريخي الذي كاد (أوباما) أن يلغيه باتباع سياسة روسيا في تحالفاتها الفاشلة مع دولة مارقة مثل إيران تسعى للهيمنة بأيديولوجية فاشية متوحشة غارقة في الدماء حتى النخاع.

وتابع المحلل، خلال لقاء تليفزيوني على القناة الروسية: أن روسيا أصبحت شريكاً في القتل وليس في البناء والتعمير، وأن على (بوتين) أن يخجل من نفسه ويعود لرشده ويتعلم من (ترامب) كيف نَجَحَ في إعادة تاريخ أمريكا في أقل من 100 يوم.